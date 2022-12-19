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Елена Вяльбе: почти всю ночь не спала, болела за Месси в финале чемпионата мира

Елена Вяльбе: почти всю ночь не спала, болела за Месси в финале чемпионата мира
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая в настоящее время находится в Китае в качестве руководителя команды на Российско-китайских зимних молодёжных играх, рассказала о том, что провела бессонную ночь за просмотром финала чемпионата мира по футболу.

«Почти всю ночь не спала, смотрела финал футбольного чемпионата мира. Чумовой матч, сумасшедший финал! Сложно припомнить что-то подобное. Я болела персонально за Лионеля Месси, а, значит, за Аргентину. Ему этот чемпионский кубок нужен был, как никому другому. Лионель провёл великолепный матч, на фоне такого мощного соперника вновь доказав, какой же он выдающийся игрок. Признаюсь, мне жалко Киллиана Мбаппе. Парень сделал хет-трик в финале чемпионата мира, забил в серии пенальти и не стал чемпионом… Тем и интересен спорт, когда такое происходит. Но Месси заслужил, ведь это его последний чемпионат мира», – сказала Вяльбе в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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