Большунов опубликовал новое кулинарное видео

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях очередной пост о своих кулинарных похождениях.
Вчера, 18 декабря, Александр выложил в своём телеграм-канале фотографию, на которой он, стоя в фартуке, держит в руках две сковороды. «Как думаете, что на этот раз?! Ваши варианты!», — подписал фотографию лыжник, заинтриговав своих поклонников.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА
Ответа долго ждать не пришлось. Сегодня Большунов опубликовал видео, на котором он готовит порцию бургеров для всей команды, и написал, что «многие ответили правильно».
Напомним, ранее Александр Большунов уже выкладывал видео о том, как он испёк брусничный пирог для всей команды на этапе Кубка России в Вершине Тёи.
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