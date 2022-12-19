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Большунов опубликовал новое кулинарное видео

Большунов опубликовал новое кулинарное видео
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях очередной пост о своих кулинарных похождениях.

Вчера, 18 декабря, Александр выложил в своём телеграм-канале фотографию, на которой он, стоя в фартуке, держит в руках две сковороды. «Как думаете, что на этот раз?! Ваши варианты!», — подписал фотографию лыжник, заинтриговав своих поклонников.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА

Ответа долго ждать не пришлось. Сегодня Большунов опубликовал видео, на котором он готовит порцию бургеров для всей команды, и написал, что «многие ответили правильно».

Напомним, ранее Александр Большунов уже выкладывал видео о том, как он испёк брусничный пирог для всей команды на этапе Кубка России в Вершине Тёи.

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