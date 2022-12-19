Вяльбе — о Коростелёве в составе Китая: китайцы сразу согласились. Теперь у них золото

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о Савелие Коростелёве, который на Российско-китайских играх в одной из гонок выступил за сборную Китая.
«Что касается выступления Савелия Коростелёва в составе сборной Китая — история следующая. На собрании капитанов наш тренер Сергей Сергеевич Дергунов предложил своему китайскому коллеге такой вариант, что Савелий может быть у них финишёром. Конечно же, представители сборной Китая сразу согласились.
Ну а перед эстафетой я предложила ребятам объединить команды в одну и продемонстрировать дружеский финиш. Мне кажется, всем ребятам было приятно: и Савелий с золотой медалью, и у китайцев одно золото есть. Получилось здорово», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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