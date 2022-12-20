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Клебо: со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря

Клебо: со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо, комментируя доминирование норвежцев в мужских соревнованиях Кубка мира, признал, что отстранение российских лыжников и Александра Большунова в частности существенно сказывается на уровне конкуренции.

«Со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря. Но при этом я думаю, что даже Большунову было бы тяжело справиться со скоростью Крюгера в воскресенье», — сказал Клебо в интервью TV2.

Напомним, в воскресенье, в мужской 20-километровой гонке свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), первые шесть мест достались представителям Норвегии. Выиграл гонку Симен Хегстад Крюгер, опередив Ханса Кристера Холунда более чем на 22 секунды. Йоханнес Клебо показал пятый результат.

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