Клебо: со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо, комментируя доминирование норвежцев в мужских соревнованиях Кубка мира, признал, что отстранение российских лыжников и Александра Большунова в частности существенно сказывается на уровне конкуренции.

«Со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря. Но при этом я думаю, что даже Большунову было бы тяжело справиться со скоростью Крюгера в воскресенье», — сказал Клебо в интервью TV2.

Напомним, в воскресенье, в мужской 20-километровой гонке свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), первые шесть мест достались представителям Норвегии. Выиграл гонку Симен Хегстад Крюгер, опередив Ханса Кристера Холунда более чем на 22 секунды. Йоханнес Клебо показал пятый результат.