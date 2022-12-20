Глава федерации лыжных гонок Швейцарии: доминирование Норвегии на КМ абсолютно естественно

Бывшая норвежская лыжница Гури Кноттен, ныне занимающая пост директора Федерации лыжных гонок и биатлона Швейцарии, высказалась о доминировании представителей Норвегии на Кубке мира, что по большей части наблюдается в мужских соревнованиях.

«Думаю, совершенно неправильно говорить, что Норвегия уничтожает спорт. В Норвегии развит лыжный спорт. Это национальный вид спорта. То, что Норвегия доминирует, совершенно естественно, когда мы смотрим на ширину её возможностей в этом виде спорта», — сказала Кноттен в интервью TV2.

Напомним, в воскресенье, в мужской 20-километровой гонке свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), первые шесть мест достались представителям Норвегии. Выиграл гонку Симен Хегстад Крюгер, опередив Ханса Кристера Холунда более чем на 22 секунды.