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Мальцев выиграл «разделку» на 30 км на четвёртом этапе Кубка России. Большунов — третий

Мальцев выиграл «разделку» на 30 км на четвёртом этапе Кубка России. Большунов — третий
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Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, российский лыжник Артём Мальцев выиграл мужскую гоку свободным стилем на 30 км на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Мальцев показал результат 1:13.07,0. Второе место занял олимпийский чемпион Алексей Червоткин, отставший от победителя почти на 13 секунд (1:13.19,9). Трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов завоевал бронзу (1:14.02,9).

Мальцев стартовал в гонке под номером 44. Он заменил в заявке другого представителя Тюменской области Илью Санникова. Это вторая победа Артёма на этапах Кубка России в нынешнем сезоне.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. 30 км. Свободный стиль.
20 декабря 2022, вторник. 12:30 МСК
Окончено
1
Артём Мальцев
Тюменская - Нижегородская
1:13:07.0
2
Алексей Червоткин
Москва
+12.9
3
Александр Большунов
Архангельская область
+55.3
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