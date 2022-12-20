Мальцев выиграл «разделку» на 30 км на четвёртом этапе Кубка России. Большунов — третий

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, российский лыжник Артём Мальцев выиграл мужскую гоку свободным стилем на 30 км на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Мальцев показал результат 1:13.07,0. Второе место занял олимпийский чемпион Алексей Червоткин, отставший от победителя почти на 13 секунд (1:13.19,9). Трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов завоевал бронзу (1:14.02,9).
Мальцев стартовал в гонке под номером 44. Он заменил в заявке другого представителя Тюменской области Илью Санникова. Это вторая победа Артёма на этапах Кубка России в нынешнем сезоне.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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