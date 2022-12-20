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Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Истомина вышла на 2-е место, Степанова — лидер

Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Истомина вышла на 2-е место, Степанова — лидер
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В Кирово-Чепецке сегодня состоялась женская коньковая разделка на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Прокофьева, а бронзу завоевала Мария Истомина.

Дистанционный зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины

  1. Вероника Степанова (Камчатский край)
  2. Мария Истомина (Пермский край)
  3. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург)
  4. Екатерина Смирнова (Тюменская область)
  5. Лариса Рясина (Татарстан)
  6. Диана Артемьева (Красноярский край)
  7. Наталья Непряева (Архангельская область)
  8. Майя Якунина (Калужская область)
  9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия)
  10. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО)
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