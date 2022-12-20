Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Истомина вышла на 2-е место, Степанова — лидер

В Кирово-Чепецке сегодня состоялась женская коньковая разделка на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Прокофьева, а бронзу завоевала Мария Истомина.



Дистанционный зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины

Вероника Степанова (Камчатский край) Мария Истомина (Пермский край) Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) Екатерина Смирнова (Тюменская область) Лариса Рясина (Татарстан) Диана Артемьева (Красноярский край) Наталья Непряева (Архангельская область) Майя Якунина (Калужская область) Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО)