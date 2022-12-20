Дистанционный зачёт Кубка России у женщин: Истомина вышла на 2-е место, Степанова — лидер
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В Кирово-Чепецке сегодня состоялась женская коньковая разделка на 15 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Наталья Непряева. Второй финишировала Анастасия Прокофьева, а бронзу завоевала Мария Истомина.
Дистанционный зачёт Кубка России у женщин после сегодняшней разделки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины
- Вероника Степанова (Камчатский край)
- Мария Истомина (Пермский край)
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург)
- Екатерина Смирнова (Тюменская область)
- Лариса Рясина (Татарстан)
- Диана Артемьева (Красноярский край)
- Наталья Непряева (Архангельская область)
- Майя Якунина (Калужская область)
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия)
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО)
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