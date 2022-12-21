Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

25 декабря стартует пятый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.



Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, а завершившийся вчера четвёртый этап — в Кирово-Чепецке.

Пятый этап. Красногорск. 25 декабря – спринт, классический стиль. 27 декабря – спринт, свободный стиль. 28 декабря – раздельный старт, классический стиль.

25 декабря – спринт, классический стиль. 27 декабря – спринт, свободный стиль. 28 декабря – раздельный старт, классический стиль. Шестой этап. Сыктывкар. 12 января 2023 года – спринт, классический стиль. 13 января 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 15 января 2023 года – скиатлон.

12 января 2023 года – спринт, классический стиль. 13 января 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 15 января 2023 года – скиатлон. Седьмой этап. Красногорск. 3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль.

3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль. Восьмой этап. Кировск. 7 апреля 2023 года – раздельный старт, классический стиль. 8 апреля 2023 года – спринт, свободный стиль. 9 апреля 2023 года – раздельный старт, свободный стиль.