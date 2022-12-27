«Здравый смысл должен возобладать». Бородавко — о столкновении Большунова и Устюгова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о новом инциденте с участием Александра Большунова и Сергея Устюгова.

Напомним, в полуфинале конькового спринта на пятом этапе Кубка России лидировавшие Большунов и Устюгов столкнулись на вираже, оба упали и не смогли пробиться в финал.

«Это два амбициозных спортсмена. Никто не хотел уступать, сложный поворот, заходили вместе, и любое неосторожное движение могло привести к столкновению. Я не думаю, что у того или у другого спортсмена был умысел. Получилось очень серьёзное падение. Здравый смысл должен возобладать, спортсмены должны с уважением относиться друг к другу. И к себе, потому что любое падение – это выбывание из турнирной сетки. Оба остались без финала, никому ничего это не принесло, никто никому ничего не доказал. Всё это говорит о том, что холодная голова должна присутствовать», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».