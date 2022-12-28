Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков опередил Мальцева
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В Красногорске в рамках пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошли соревнования в 15-километровой разделке классическим стилем у мужчин. Победу праздновал призёр этапа Кубка мира Илья Семиков. По итогам гонки изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка России.
Победитель гонки Илья Семиков сместил со второй строчки серебряного призёра чемпионата мира 2021 года в эстафете Артёма Мальцева.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
- Александр Большунов (Архангельская область) — 635.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 443.
- Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 415.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 410.
- Денис Спицов (Тюменская область) — 386.
- Алексей Червоткин (Москва) — 357.
- Савелий Коростелёв (Пермский край) — 354.
- Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 319.
- Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 282.
- Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 252.
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