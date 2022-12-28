Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Семиков опередил Мальцева

В Красногорске в рамках пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошли соревнования в 15-километровой разделке классическим стилем у мужчин. Победу праздновал призёр этапа Кубка мира Илья Семиков. По итогам гонки изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка России.

Победитель гонки Илья Семиков сместил со второй строчки серебряного призёра чемпионата мира 2021 года в эстафете Артёма Мальцева.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины