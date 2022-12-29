Бородавко назвал абсурдной идею финского тренера отказаться от классического стиля в лыжах
Поделиться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова финского тренера Кари-Пекки Кюрё, который предложил отказаться от классического стиля в лыжах.
«Сколько людей, столько и мнений. Как говорится, на чужой лоток не накинешь платок. Кто-то пытается в чём-то выразить себя и оставить какой-то след в истории. Если вспомнить лыжные гонки – они начинали с классики. Классика – это красота и техника – техника передвижения. Лыжные гонки – это прежде всего классика. Поэтому считаю это абсурдным. Даже в биатлоне, где отказались от классики, у многих витает идея, чтобы вернуть классику в биатлон», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
13:45
-
13:27
-
13:12
-
13:12
-
12:42
-
12:27
-
10:45
- 28 декабря 2022
-
20:54
-
20:35
-
17:01
-
16:48
-
16:15
-
15:54
-
15:41
-
15:26
-
14:12
-
14:12
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:00
-
12:16
-
12:02
-
12:00
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:31
-
11:26
-
10:08
Партнерский контент