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Бородавко назвал абсурдной идею финского тренера отказаться от классического стиля в лыжах

Бородавко назвал абсурдной идею финского тренера отказаться от классического стиля в лыжах
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова финского тренера Кари-Пекки Кюрё, который предложил отказаться от классического стиля в лыжах.

«Сколько людей, столько и мнений. Как говорится, на чужой лоток не накинешь платок. Кто-то пытается в чём-то выразить себя и оставить какой-то след в истории. Если вспомнить лыжные гонки – они начинали с классики. Классика – это красота и техника – техника передвижения. Лыжные гонки – это прежде всего классика. Поэтому считаю это абсурдным. Даже в биатлоне, где отказались от классики, у многих витает идея, чтобы вернуть классику в биатлон», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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