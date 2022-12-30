Нортуг: без Большунова явным фаворитом «Тур де Ски» является Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг назвал норвежца Йоханнеса Клебо фаворитом грядущего «Тур де Ски» — 2022/2023, заявив, что Клебо считается таковым в отсутствие россиянина Александра Большунова.

«Без Александра Большунова явным фаворитом на победу «Тур де Ски» является Йоханнес Клебо. Только Дарио Колонья и Юстина Ковальчик выигрывали больше раз, чем они, одержав четыре победы», — приводит слова Нортуга TV2.

«Тур де Ски» начинается 31 декабря в Валь-Мюстаире (Швейцария), второй этап пройдёт в Оберстдорфе (Германия), а завершится многодневка 8 января в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).