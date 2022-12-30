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Нисканен рассказал, сколько гонок планирует провести на «Тур де Ски»

Нисканен рассказал, сколько гонок планирует провести на «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен рассказал о своих планах на предстоящий «Тур де Ски».

«Я считаю, что могу проехать одну гонку на достаточно хорошем уровне, но весь тур может оказаться слишком тяжёлым для меня в данный момент. Первоначальный план состоит в том, чтобы принять участие в первых трёх гонках, а затем посмотреть, как пойдут дела. Само собой разумеется, что если я решу продолжать, то это будет означать, что самочувствие и результаты хорошие, и это наилучшим образом скажется при подготовке к чемпионату мира в Планице», — написал Нисканен в соцсетях.

Напомним, Нисканен не выступал на этапах Кубка мира в начале текущего сезона из-за коронавируса, которым он заразился перед самым стартом соревнований в Руке (Финляндия).

«Тур де Ски» – 2022/2023 пройдёт с 31 декабря по 8 января в Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и в Валь-ди-Фьемме (Италия).

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