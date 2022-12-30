FIS вернула первоначальный формат «Тур де Ски» 1 января

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) вернула первоначальный формат престижной лыжной многодневки «Тур де Ски», запланированный на 1 января, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, ранее в FIS сообщили о критической ситуации со снегом в Валь-Мюстаире (Швейцария), из-за чего было принято решение адаптировать трассу, в связи с чем гонка преследования на 10 км, запланированная на 1 января, была заменена масс-стартом на такую же дистанцию.

Однако во время сегодняшней официальной тренировки и тестирования трассы несколько команд выразили обеспокоенность по поводу безопасности. В частности, тренер сборной Финляндии Теэму Пасанен обвинил FIS в обмане. Отзывы были тщательно обсуждены со всеми присутствующими командами, и было принято решение изменить формат обратно на гонку преследования.

«Тур де Ски» – 2022/2023 пройдёт с 31 декабря по 8 января в Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и в Валь-ди-Фьемме (Италия).