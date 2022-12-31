Клебо поделился ожиданиями от лыжной многодневки «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от предстоящей престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Я чувствую, что хорошо тренировался эти две недели. Поэтому трудно сказать, как повлияет период болезни. Это долгое турне. Посмотрим, удастся ли хорошо начать 2023 год. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы бороться «там наверху». Но буду идти от гонки к гонке», — приводит слова Клебо VG.

Из-за болезни в декабре Клебо пропустил несколько гонок, но вернулся, заняв второе и пятое места на этапе Кубка мира в Давосе. Спортсмен назвал спринт в Давосе «плохим», а 20 километров коньковой разделки на следующий день – «лучше».

«Тур де Ски» – 2022/2023 пройдёт с 31 декабря по 8 января в Валь-Мюстаире (Швейцария), Оберстдорфе (Германия) и в Валь-ди-Фьемме (Италия).