«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание трансляций, где смотреть гонки в прямом эфире

Сегодня, 31 декабря, стартует престижная лыжная многодневная «Тур де Ски». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием трансляций соревнований.
«Тур де Ски», 1-й этап. Валь-Мюстаир, Швейцария
31 декабря
15:55 мск – спринт (финалы), свободный стиль – «Матч ТВ».
1 января
13:55 мск – масс-старт, 10 км, классический стиль (женщины) – «Матч ТВ».
15:10 мск – масс-старт, 10 км, классический стиль (мужчины) – «Матч ТВ».
«Тур де Ски», 2-й этап. Оберстдорф, Германия
3 января
13:40 мск – гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль (женщины) – «Матч ТВ».
16:40 мск – гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль (мужчины) – «Матч ТВ».
4 января
13:10 мск – гонка преследования, 20 км, свободный стиль (женщины) – «Матч ТВ».
16:25 мск – гонка преследования, 20 км, свободный стиль (мужчины) – «Матч ТВ».
«Тур де Ски», 3-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января
14:25 мск – спринт, классический стиль – «Матч ТВ».
7 января
13:40 мск – масс-старт, классический стиль (женщины) – «Матч ТВ».
15:25 мск – масс-старт, классический стиль (мужчины) – «Матч ТВ».
8 января
12:55 мск – гонка в гору, свободный стиль (женщины) – «Матч ТВ».
14:40 мск – гонка в гору, свободный стиль (мужчины) – «Матч ТВ».
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