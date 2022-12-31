«Тур де Ски» — 2022/2023: расписание трансляций, где смотреть гонки в прямом эфире

Сегодня, 31 декабря, стартует престижная лыжная многодневная «Тур де Ски». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием трансляций соревнований.

«Тур де Ски», 1-й этап. Валь-Мюстаир, Швейцария

31 декабря

15:55 мск – спринт (финалы), свободный стиль – «Матч ТВ».

1 января

13:55 мск – масс-старт, 10 км, классический стиль (женщины) – «Матч ТВ».

15:10 мск – масс-старт, 10 км, классический стиль (мужчины) – «Матч ТВ».

«Тур де Ски», 2-й этап. Оберстдорф, Германия

3 января

13:40 мск – гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль (женщины) – «Матч ТВ».

16:40 мск – гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль (мужчины) – «Матч ТВ».

4 января

13:10 мск – гонка преследования, 20 км, свободный стиль (женщины) – «Матч ТВ».

16:25 мск – гонка преследования, 20 км, свободный стиль (мужчины) – «Матч ТВ».

«Тур де Ски», 3-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января

14:25 мск – спринт, классический стиль – «Матч ТВ».

7 января

13:40 мск – масс-старт, классический стиль (женщины) – «Матч ТВ».

15:25 мск – масс-старт, классический стиль (мужчины) – «Матч ТВ».

8 января

12:55 мск – гонка в гору, свободный стиль (женщины) – «Матч ТВ».

14:40 мск – гонка в гору, свободный стиль (мужчины) – «Матч ТВ».