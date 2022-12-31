«Рад, что меня там не было». Клебо высказался о жёстком столкновении Большунова и Устюгова

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о стычках россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова.
Напомним, на пятом этапе Кубка России – 2022/2023 в одном из полуфинальных забегов спринта Большунов на спуске столкнулся с Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований. Примечательно, что Большунов уже имеет жёлтую карточку от судей Кубка России за другой инцидент с Устюговым.
«Я рад, что не оказался среди этой борьбы. Это выглядело очень брутально, похоже, там такая же борьба, как если бы они были на Кубке мира. Им просто нужно немного остыть», — приводит слова Клебо VG.
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