«Большунов непрофессионален. Это не новость». Иверсен — о стычках Александра с Устюговым

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о стычках россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова.

Напомним, на пятом этапе Кубка России – 2022/2023 в одном из полуфинальных забегов спринта Большунов на спуске столкнулся с Устюговым, после чего оба лыжника упали. Большунов и вовсе сильно разбил лицо и ударился головой. Из-за потери времени Александр и Сергей не сумели отобраться в финальную стадию соревнований. Примечательно, что Большунов уже имеет жёлтую карточку от судей Кубка России за другой инцидент с Устюговым.

«То, что они могут сражаться друг с другом, прекрасно. Я не знаю, что там произошло, но Большунов очень непрофессионален в этом плане, поэтому для меня не новость, что он оказывается замешан в чём-то подобном.

Они два альфа-самца. Нужно просто держаться подальше, когда русские начинают бороться друг с другом. Тогда реально становится страшно», — приводит слова Иверсена VG.