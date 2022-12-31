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«Сегодня была моя очередь обгонять сзади». Клебо прокоментировал победу и обгон Пеллегрино

«Сегодня была моя очередь обгонять сзади». Клебо прокоментировал победу и обгон Пеллегрино
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в финале сегодняшнего спринта, где он на самой финишной прямой обогнал Федерико Пеллегрино, и ответил, думал ли он о реванше после поражения от итальянца в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе.

«Я не особо задумывался об этом, но я не люблю проигрывать лыжные гонки. И когда сегодня у меня появилась возможность взять реванш, мне не терпелось это сделать. Для меня было вполне ожидаемо, что Пеллегрино возьмёт инициативу на себя — это был просто вопрос времени. Я старался быть в лучшей позиции, чем в полуфинале. Я был мотивирован на то, чтобы победить. Сегодня была моя очередь обгонять сзади» — приводит слова Клебо норвежское издание VG.

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