«Сегодня была моя очередь обгонять сзади». Клебо прокоментировал победу и обгон Пеллегрино

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в финале сегодняшнего спринта, где он на самой финишной прямой обогнал Федерико Пеллегрино, и ответил, думал ли он о реванше после поражения от итальянца в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Давосе.

«Я не особо задумывался об этом, но я не люблю проигрывать лыжные гонки. И когда сегодня у меня появилась возможность взять реванш, мне не терпелось это сделать. Для меня было вполне ожидаемо, что Пеллегрино возьмёт инициативу на себя — это был просто вопрос времени. Я старался быть в лучшей позиции, чем в полуфинале. Я был мотивирован на то, чтобы победить. Сегодня была моя очередь обгонять сзади» — приводит слова Клебо норвежское издание VG.