Йоханнес Клебо выиграл седьмой спринт на «Тур де Ски» подряд
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выиграв коньковый спринт на старте «Тур де Ски» — 2023, одержал седьмую победу в спринтерской гонке в рамках этой традиционной лыжной многодневки.
На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. После этого он выходил на старт лыжной многодневки в сезонах-2019/2020 и 2021/2022. В каждой многодневке по два спринта – классический и коньковый, оба выигрывал Клебо. Сегодня, 31 декабря, он выиграл первый спринт своего четвёртого сезона в «Тур де Ски», то есть седьмую гонку кряду.
На старте «Тур де Ски» — 2023 в Фаль Мюстайре (Швейцария) Клебо на финишной прямой опередил итальянца Федерико Пеллегрино. Третьим финишировал его соотечественник Синдре Бьёрнестад Скар.
Новость по темеЙоханнес Клебо выиграл первый спринт «Тур де Ски»
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