Клебо осталось выиграть одну гонку «Тур де Ски», чтобы догнать Нортуга по победам

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал свою 12-ю победу в гонках лыжной многодневки «Тур де Ски».

На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Он также выходил на старт лыжной многодневки в сезоне- 2019/2020 и в сезоне-2021/2022. Четвёртую в карьере многодневку 26-летний норвежец начал победой в коньковом спринте. В Фаль Мюстайре (Швейцария) Клебо на финишной прямой опередил итальянца Федерико Пеллегрино. Третьим финишировал его соотечественник, норвежец Синдре Бьёрнестад Скар.

Клебо осталось выиграть только одну гонку, чтобы догнать другого норвежца, Петтера Нортуга, который выиграл 13 гонок на «Тур де Ски».

Историческая победа может произойти уже завтра, 1 января 2023 года, когда Клебо выйдет на старт гонки с общего старта классическим стилем. Если победить не удастся, то у Клебо будет ещё пять попыток. Например, 6 января его ждёт спринт классическим стилем, а спринтерские гонки на «Тур де Ски» Йоханнес пока не проигрывал ни разу.