Дюрхауг: Клебо был немного высокомерным после финиша. Мы давно такого не видели

Двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Никлас Дюрхауг оценил поведение соотечественника, Йоханнеса Клебо, который после победы в коньковом спринте на «Тур де Ски» демонстративно отвернулся от боровшегося с ним итальянца Федерико Пеллегрино и покачал головой.



«Это похоже на то, что раньше делал Петтер Нортуг. Он нахмурился и был немного высокомерным. Мне это нравится. Дело в эмоциях — этот жест показывает, что победа что-то значит для Йоханнеса. Мы давно не видели подобных жестов после выигранных гонок.



Клебо задело то, что Пеллегрино опередил его в Давосе, и он жаждал реванша. Йоханнес сказал мне это прошлой ночью. То поражение мотивировало его. Думаю, для Йоханнеса хорошо, что Пеллегрино его подстёгивает. Это значит, что ему тоже нужно двигаться вперёд», — приводит слова Дюрхауга Dagbladet.

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