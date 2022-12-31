«Я был в шоке». Скар – о поведении Клебо в финале спринта

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар дал понять, что ему не понравилось поведение соотечественника, Йоханнеса Хёсфлота Клебо, в финале конькового спринта на «Тур де Ски».
Клебо лидировал во время гонки, но в какой-то момент сбавил темп, затормозив шедшего сзади Скара. Этим воспользовался итальянец Федерико Пеллегрино, который сделал рывок и быстро поднялся с шестого места на первое. В итоге Клебо победил, Пеллегрино стал вторым, а Скару пришлось довольствоваться третьим местом.
«Я был раздражён его поведением в финале. Я находился за его спиной на подъёме и думал, что мы хорошо идём вместе. После финиша Клебо сказал мне: «Я хотел победить Пеллегрино в спринте». Думаю, он переживал по поводу того поражения от Федерико в Давосе. Что касается меня, то если бы мы провели финал заново, я бы его обогнал. Но я был в шоке», — приводит слова Скара VG.
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