Йоханнес Клебо: давайте сделаем этот год фантастическим. Вперёд, 2023-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал новогоднее поздравление.



«Какой замечательный способ завершить 2022 год. Хотел бы воспользоваться моментом и сказать вам спасибо за всю поддержку и любовь, которую вы мне дарили на протяжении 2022-го. Это был непростой год со многих точек зрения, но он был наполнен новым опытом и множеством новых отношений. Я очень признателен людям, которые меня окружали, и предвкушаю, что будет дальше. Хочу пожелать всем счастливого Нового года. Берегите друг друга, и давайте сделаем этот год фантастическим. Вперёд, 2023-й», — написал Клебо в социальных сетях.



31 декабря Клебо одержал победу в спринте на «Тур де Ски». 1 января ему предстоит провести гонку преследования.