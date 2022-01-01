Йоханнес Клебо: давайте сделаем этот год фантастическим. Вперёд, 2023-й
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал новогоднее поздравление.
«Какой замечательный способ завершить 2022 год. Хотел бы воспользоваться моментом и сказать вам спасибо за всю поддержку и любовь, которую вы мне дарили на протяжении 2022-го. Это был непростой год со многих точек зрения, но он был наполнен новым опытом и множеством новых отношений. Я очень признателен людям, которые меня окружали, и предвкушаю, что будет дальше. Хочу пожелать всем счастливого Нового года. Берегите друг друга, и давайте сделаем этот год фантастическим. Вперёд, 2023-й», — написал Клебо в социальных сетях.
31 декабря Клебо одержал победу в спринте на «Тур де Ски». 1 января ему предстоит провести гонку преследования.
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