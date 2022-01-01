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Легков пожелал российским лыжникам соревноваться с сильнейшими спортсменами в 2023 году

Легков пожелал российским лыжникам соревноваться с сильнейшими спортсменами в 2023 году
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков обратился к российским лыжникам с пожеланиями на 2023 год.

«Думаю, что с пожеланиями на 2023 год всё понятно: как и все остальные люди, пожелаю российским лыжникам здоровья и спортивных успехов. Самое главное, желаю, чтобы была возможность выезжать за границу и соревноваться с самыми сильнейшими спортсменами», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Александр Легков является олимпийским чемпионом в марафоне и серебряным призёром в эстафете на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Он удостоен звания заслуженного мастера спорта России. Легков объявил о завершении международной карьеры в начале 2018 года.

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