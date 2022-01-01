Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занимает первое место в общем зачёте престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023 после двух гонок. Чуть ниже располагаются итальянец Федерико Пеллегрино и норвежец Пол Голберг. Напомним, спортсмены завершили спринт и гонку преследования.



«Тур де Ски» — 2022/2023

Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 27.49,0.

2–3. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание +10,0.

2–3. Пол Голберг (Норвегия) +10,0.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +28,0.

5. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +29,0.

6–7. Вильям Порома (Швеция) +33,0.

6–7. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +33,0.

8-9. Михал Новак (Чехия) +34,0.

8-9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +34,0.

10–11. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +35,0.

10–11. Шур Рёте (Норвегия) +35,0.

Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится гонка на 10 км классическим стилем.