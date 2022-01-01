Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок

Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занимает первое место в общем зачёте престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023 после двух гонок. Чуть ниже располагаются итальянец Федерико Пеллегрино и норвежец Пол Голберг. Напомним, спортсмены завершили спринт и гонку преследования.

«Тур де Ски» — 2022/2023
Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 27.49,0.
2–3. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание +10,0.
2–3. Пол Голберг (Норвегия) +10,0.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +28,0.
5. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +29,0.
6–7. Вильям Порома (Швеция) +33,0.
6–7. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +33,0.
8-9. Михал Новак (Чехия) +34,0.
8-9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +34,0.
10–11. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +35,0.
10–11. Шур Рёте (Норвегия) +35,0.

Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится гонка на 10 км классическим стилем.

Новость по теме
Венг, Карлссон и Нисканен лидируют в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023