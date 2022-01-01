Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занимает первое место в общем зачёте престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023 после двух гонок. Чуть ниже располагаются итальянец Федерико Пеллегрино и норвежец Пол Голберг. Напомним, спортсмены завершили спринт и гонку преследования.
«Тур де Ски» — 2022/2023
Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 27.49,0.
2–3. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание +10,0.
2–3. Пол Голберг (Норвегия) +10,0.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +28,0.
5. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +29,0.
6–7. Вильям Порома (Швеция) +33,0.
6–7. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +33,0.
8-9. Михал Новак (Чехия) +34,0.
8-9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +34,0.
10–11. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +35,0.
10–11. Шур Рёте (Норвегия) +35,0.
Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится гонка на 10 км классическим стилем.
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