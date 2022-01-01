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Бородавко: лыжникам в 2023 году желаю здоровья, упорных тренировок и достижения целей

Бородавко: лыжникам в 2023 году желаю здоровья, упорных тренировок и достижения целей
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко обратился к российским лыжникам с пожеланиями на 2023 год.

«Российским лыжникам в новом году желаю прежде всего здоровья, упорных тренировок и достижения целей», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.

В среду, 28 декабря, завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023 в Красногорске. Впереди спортсменов ожидают ещё три этапа: в Сыктывкаре (12–15 января), Красногорске (3–5 февраля) и Кировске (7–9 апреля). Соревнования завершатся 9 апреля 2023 года.

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