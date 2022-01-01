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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг — первый, Клебо — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг — первый, Клебо — второй
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Сегодня, 1 января, в Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, стартовавший первым после победы в спринте.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 833.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 732.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 601.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 483.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 461.
6. Ришар Жув (Франция) — 460.
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 442.
8. Михал Новак (Чехия) — 432.
9. Вильям Порома (Швеция) — 413.
10. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 407.

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