Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг — первый, Клебо — второй

Сегодня, 1 января, в Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, стартовавший первым после победы в спринте.



Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 833.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 732.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 601.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 483.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 461.

6. Ришар Жув (Франция) — 460.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 442.

8. Михал Новак (Чехия) — 432.

9. Вильям Порома (Швеция) — 413.

10. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 407.