Клебо — о словах Иверсена: если боишься умереть на такой трассе, иди на тренировочную

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на рассказ соотечественника Эмиля Иверсена о падении во время гонки преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Иверсен сказал, что «немного боялся умереть».
«Если ты боишься умереть на такой трассе… Тогда тебе нужно ехать в Нильсбюэн — тренироваться там. Там сложно свалиться», — приводит слова Клебо VG.
Напомним, Клебо, стартовавший первым после победы в спринте, стал победителем гонки преследования в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Иверсен после падения финишировал только 35-м. Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.
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