Крюгер: скучаю по тому «Тур де Ски», каким он был изначально
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Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказался о формате престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Соревнования начались со спринтерских гонок свободным стилем.
«Я скучаю по «Тур де Ски», каким он был изначально. Это было очень стильно. Сейчас вы находитесь в процессе потери уникальности, которая была у «Тур де Ски». Раньше это был другой формат, и очень сложный. Теперь не так сложно, как было раньше.
«Тур де Ски» по-прежнему трудный, но чемпионат мира на ступеньку выше. Мы должны довольствоваться тем, что имеем, и я знаю, что будут более короткие и насыщенные гонки. Но я хочу, чтобы это было не так. Я скучаю по сложным гонкам», — приводит слова Крюгера VG.
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