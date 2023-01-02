Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Хальфварссон: я и Порома ехали с кучей сильных норвежцев, а никакой помощи от них не было

Хальфварссон: я и Порома ехали с кучей сильных норвежцев, а никакой помощи от них не было
Комментарии

Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о гонке преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, стартовавший первым после победы в спринте. Хальфварссон завершил гонку на 13-м месте, а его соотечественник Вильям Порома финишировал седьмым.

«Я и Порома ехали с кучей сильных норвежцев, и очень печально, что мы с Вильямом не получили от них никакой помощи», — приводит слова Хальфварссона Еxpressen.

Клебо одержал две победы на первом этапе «Тур де Ски» — 2022/2023. Он выиграл спринт и гонку преследования. Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.

Новость по теме
«Что это, чёрт побери?» Порома возмутился, что норвежцы не помогали ему догонять Клебо
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023