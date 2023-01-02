Хальфварссон: я и Порома ехали с кучей сильных норвежцев, а никакой помощи от них не было

Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о гонке преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, стартовавший первым после победы в спринте. Хальфварссон завершил гонку на 13-м месте, а его соотечественник Вильям Порома финишировал седьмым.
«Я и Порома ехали с кучей сильных норвежцев, и очень печально, что мы с Вильямом не получили от них никакой помощи», — приводит слова Хальфварссона Еxpressen.
Клебо одержал две победы на первом этапе «Тур де Ски» — 2022/2023. Он выиграл спринт и гонку преследования. Во вторник, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.
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