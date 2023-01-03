«Могу где-то близко поставить с ними сейчас и Мбаппе». Вяльбе — о Месси и Роналду

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что неправильно сравнивать двух величайших игроков современного футбола: Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я так не люблю, когда люди сравнивают спортсменов! Честно. Меня сравнивали, сейчас сравнивают. Это глупо. Они два величайших спортсмена. Могу сказать, что, наверное, большая часть мира болела даже не за Аргентину, а за Месси. Все понимают: 35 лет, уже не молод, наверняка это [его] последний чемпионат мира. Всё есть у этого человека, все регалии, но нет самой важной, самой главной. А сравнивать — неправильно. Каждый из них по-своему велик. Честно сказать, могу где-то близко с ними сейчас поставить и Мбаппе. Не представляю, как он вообще это пережил — человек, который забил в финале четыре мяча. Но это спорт», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».