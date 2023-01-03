Тренер сборной Швеции назвал Йоханнеса Клебо победителем «Тур де Ски»

Тренер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём назвал норвежца Йоханнеса Клебо победителем многодневки «Тур де Ски», этапы которой завершаются 8 января.

«Йоханнес уже захватил лидерство, до победы недалеко. Он снял вопрос о том, кто станет победителем? Ну вы только посмотрите на него, он лучший лыжник в мире. Дальше — плотнее. За ним ещё один парень, который является лидером Кубка мира (Пол Голберг — Прим. «Чемпионата»), и он тоже универсал во всём – их будет трудно победить. Они фавориты», — приводит слова Бистрёма Nettavisen.

Второй этап многодневки «Тур де Ски» стартует 3 января. Триумфатором первой части стал норвежец Йоханнес Клебо, выигравший две гонки. Сегодня, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.