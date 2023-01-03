Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер сборной Швеции назвал Йоханнеса Клебо победителем «Тур де Ски»

Тренер сборной Швеции назвал Йоханнеса Клебо победителем «Тур де Ски»
Комментарии

Тренер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём назвал норвежца Йоханнеса Клебо победителем многодневки «Тур де Ски», этапы которой завершаются 8 января.

«Йоханнес уже захватил лидерство, до победы недалеко. Он снял вопрос о том, кто станет победителем? Ну вы только посмотрите на него, он лучший лыжник в мире. Дальше — плотнее. За ним ещё один парень, который является лидером Кубка мира (Пол Голберг — Прим. «Чемпионата»), и он тоже универсал во всём – их будет трудно победить. Они фавориты», — приводит слова Бистрёма Nettavisen.

Второй этап многодневки «Тур де Ски» стартует 3 января. Триумфатором первой части стал норвежец Йоханнес Клебо, выигравший две гонки. Сегодня, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.

От триумфа России на Олимпиаде до кровавой битвы «мешков». Главные события 2022-го в лыжах От триумфа России на Олимпиаде до кровавой битвы «мешков». Главные события 2022-го в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023