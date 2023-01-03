Тренер сборной Швеции назвал Йоханнеса Клебо победителем «Тур де Ски»

Тренер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём назвал норвежца Йоханнеса Клебо победителем многодневки «Тур де Ски», этапы которой завершаются 8 января.
«Йоханнес уже захватил лидерство, до победы недалеко. Он снял вопрос о том, кто станет победителем? Ну вы только посмотрите на него, он лучший лыжник в мире. Дальше — плотнее. За ним ещё один парень, который является лидером Кубка мира (Пол Голберг — Прим. «Чемпионата»), и он тоже универсал во всём – их будет трудно победить. Они фавориты», — приводит слова Бистрёма Nettavisen.
Второй этап многодневки «Тур де Ски» стартует 3 января. Триумфатором первой части стал норвежец Йоханнес Клебо, выигравший две гонки. Сегодня, 3 января, в Оберстдорфе (Германия) состоится индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.
- 3 января 2023
-
13:49
-
13:19
-
12:59
-
12:57
-
12:02
-
11:48
-
11:26
-
10:53
-
10:40
-
10:30
-
10:06
-
09:52
-
09:38
- 2 января 2023
-
23:51
-
21:48
-
21:19
-
18:49
-
18:25
-
17:57
-
17:26
-
15:56
-
15:52
-
15:49
-
15:40
-
13:44
-
13:31
-
12:53
-
11:51
-
11:04
-
10:45
-
10:12
-
09:45
-
09:24
-
00:55
-
00:37