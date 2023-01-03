Клебо догнал Йохауг и Ковальчик по числу побед на «Тур де Ски». Больше 14 нет ни у кого
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл 14-ю гонку в карьере в рамках многодневки «Тур де Ски».
Таким образом, норвежец является самым успешным лыжником по количеству побед на «Тур де Ски». Ранее рекорд принадлежал соотечественнику Клебо Петтеру Нортугу (13 побед).
У женщин больше всего побед на «Тур де Ски» у норвежки Терезе Йохауг и польки Юстины Ковальчик (по 14 побед). Если Клебо выиграет ещё одну гонку, то станет самым успешным лыжником на данном турнире.
На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Он также выходил на старт лыжной многодневки в сезоне- 2019/2020 и в сезоне-2021/2022. Текущие соревнования стали для двукратного их чемпиона Клебо четвёртыми в карьере.
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