Клебо догнал Йохауг и Ковальчик по числу побед на «Тур де Ски». Больше 14 нет ни у кого

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл 14-ю гонку в карьере в рамках многодневки «Тур де Ски».

Таким образом, норвежец является самым успешным лыжником по количеству побед на «Тур де Ски». Ранее рекорд принадлежал соотечественнику Клебо Петтеру Нортугу (13 побед).

У женщин больше всего побед на «Тур де Ски» у норвежки Терезе Йохауг и польки Юстины Ковальчик (по 14 побед). Если Клебо выиграет ещё одну гонку, то станет самым успешным лыжником на данном турнире.

На «Тур де Ски» Клебо выступает с сезона-2018/2019. Он также выходил на старт лыжной многодневки в сезоне- 2019/2020 и в сезоне-2021/2022. Текущие соревнования стали для двукратного их чемпиона Клебо четвёртыми в карьере.