«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Фрида Карлссон захватила лидерство, Тириль Венг — 2-я

В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграла шведка Фрида Карлссон, что позволило ей подняться на первую строчку в общем зачёте соревнований, сместив с неё норвежку Тириль Уднес Венг.
Общий зачёт «Тур де Ски». Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 56,06.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 20.
3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + 20.
4. Кертту Нисканен (Финляндия) + 41.
5. Катарина Хенниг (Германия) + 1,23.
6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 1,39.
7. Криста Пярмякоски + 1,43.
8. Рози Бреннен (США) + 1,45.
9. Хейди Венг (Норвегия) + 1,59.
10. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) + 2,04.
11. Тереза Штадлобер (Австрия) + 2,09.
12. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,22.
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