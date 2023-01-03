«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Фрида Карлссон захватила лидерство, Тириль Венг — 2-я

В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграла шведка Фрида Карлссон, что позволило ей подняться на первую строчку в общем зачёте соревнований, сместив с неё норвежку Тириль Уднес Венг.

Общий зачёт «Тур де Ски». Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 56,06.

2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 20.

3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + 20.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) + 41.

5. Катарина Хенниг (Германия) + 1,23.

6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 1,39.

7. Криста Пярмякоски + 1,43.

8. Рози Бреннен (США) + 1,45.

9. Хейди Венг (Норвегия) + 1,59.

10. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) + 2,04.

11. Тереза Штадлобер (Австрия) + 2,09.

12. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,22.