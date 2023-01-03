Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо сократил отставание от Голберга

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо сократил отставание от Голберга
Комментарии

В Оберстдорфе (Германия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграл норвежец Йоханнес Клебо, что позволило ему сократить отставание от соотечественника Пола Голберга в общем зачёте Кубка мира со 101 очка до 89.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 871.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 782.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 611.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 509.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 474.
7. Ришар Жув (Франция) — 460.
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 451.
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 435.
10. Михал Новак (Чехия)— 407.

«Лучший твой подарочек — это я!» Большунов нарядился Дедом Морозом, Непряева — Снегурочкой «Лучший твой подарочек — это я!» Большунов нарядился Дедом Морозом, Непряева — Снегурочкой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023