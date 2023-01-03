Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо сократил отставание от Голберга

В Оберстдорфе (Германия) прошла мужская гонка с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её выиграл норвежец Йоханнес Клебо, что позволило ему сократить отставание от соотечественника Пола Голберга в общем зачёте Кубка мира со 101 очка до 89.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 871.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 782.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 611.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 509.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 474.

7. Ришар Жув (Франция) — 460.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 451.

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 435.

10. Михал Новак (Чехия)— 407.