«Если будет дочь...» Фрида Карлссон высказалась о беременности Терезе Йохауг

Лидер многодневки «Тур де Ски», шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на новость о том, что бывшая норвежская лыжница Терезе Йохауг скоро станет мамой.
«Это самое значимое, что вы можете сделать и стать частью этого. Больше, чем всё золото, которое она выиграла. Нужно ли новое поколение лыжников Йохауг? Да, точно! О, нет. Если будет дочь… надеюсь, я успею закончить до того, как она выйдет на высокий уровень. Для Терезе это круто», — приводит слова Карлссон Expressen.
Напомним, титулованная лыжница долгое время встречается с Нильсом Якобом Хоффом, у пары состоялась помолвка. Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.
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