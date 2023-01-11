Тренер Большунова высказался о признании Валиевой спортсменкой года согласно опросу ВЦИОМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментируя признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года по результатам опроса ВЦИОМ, заявил, что не придаёт большое значение рейтингам.

«Я бы не принижал достоинства ни Большунова, ни Валиевой. Камила и Александр — достойные спортсмены. Не имеет какое-то принципиальное значение, кто лучше. Важно, чтобы показывали достойные результаты.



Самое главное, чтобы Валиева продолжала нас радовать ещё долгое время. Меня не очень волнуют эти рейтинги», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 2022 году Валиева стала олимпийской чемпионкой Пекина в командных соревнованиях, а также победительницей чемпионата Европы в одиночном катании.