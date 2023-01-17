Линн Сван спустя 678 дней вернётся на КМ. Фрида Карлссон на этап в Ливиньо не заявлена

Сборная Швеции объявила состав на восьмой, спринтерский этап Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам, который пройдёт с 21 по 22 января в Ливиньо (Италия).

Женщины

Майя Дальквист

Линн Сван

Йонна Сундлинг

Эмма Рибом

Моа Лундгрен

Ингрид Хальквист

Йоханна Хагстрём

Мужчины

Густав Афлодаль

Эдвин Ангер

Маркус Грате

Юхан Хегстрём

Олоф Йонссон

Карл Руне

Примечательно, что вице-лидер Кубка мира, чемпионка прошедшей многодневки «Тур де Ски» Фрида Карлссон пропустит грядущие соревнования.

Также важно отметить, что спустя 678 дней на Кубок мира вернётся обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира Линн Сван. Шведка получила травму плеча после жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021, после чего не появлялась на международных соревнованиях.