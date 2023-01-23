Сборная Норвегии объявила состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на ближайший этап Кубка мира, который пройдёт во французском городе Ле Рус с 27 по 29 января.
В состав вернулись Симен Хегстад Крюгер и Ингвильд Эстберг. Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Лотта и Тириль Венг примут участие во всех дисциплинах, сообщает Nettavisen.
Женщины, 10 км, свободный стиль, пятница, 27 января:
Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг.
Женский классический спринт, суббота, 28 января:
Мария Харц Меллинг, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Шистад, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свендсен, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.
Женщины, классический стиль, 20 км, воскресенье, 29 января:
Астрид Эйре Слинн, Анна Свендсен, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг.
Мужчины, 10 км, свободный стиль, пятница, 27 января:
Харальд Эстберг Амундсен, Ивер Тильдхейм Андерсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Шур Рёте, Дидрик Тёнсет.
Классический мужской спринт, суббота, 28 января:
Пол Голберг, Йоханнес Клебо, Эван Нортуг, Синдре Бьёрнестад Скар, Ховард Солос Тёугбёль, Эрик Вальнес, Сиверт Вийг.
Мужчины, классический стиль, 20 км, воскресенье, 29 января:
Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Шур Рёте, Дидрик Тёнсет.
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