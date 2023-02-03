Ардашев: сил на последний круг не осталось. На финишный подъём на зубах забрался
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Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал своё второе место в классической разделке в рамках седьмого этапа Кубка России в Красногорске.
«Перед гонкой пошёл небольшой снег. Попробовал лыжи с мазью и лыжи no wax. В итоге бежал на мази — они и держали лучше, и катили. 12,5 км для меня прошли очень хорошо, сил было достаточно. Может быть, слишком быстро начал? На первом круге можно было чуть медленнее, наверное. Ну и на второй части дистанции у меня лыжи уже не так выкатывали — видимо, грязь набрали. Признаюсь, сил на последний круг не осталось, и я на финишный подъём на зубах забрался», — сказал Ардашев в эфире телеканала «Спортивный».
Напомним, победителем гонки стал призёр этапа Кубка мира Илья Порошкин.
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