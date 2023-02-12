«Не могу жаловаться». Кильде — о двух серебряных медалях на ЧМ по горнолыжному спорту

Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде прокомментировал второе место в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция). Победителем гонки стал швейцарский спортсмен Марко Одерматт.



«Всё очень хорошо, не могу жаловаться. Это первый чемпионат мира, на котором я выигрываю медали. У меня два серебра — это больше, чем я ожидал. Конечно, хотел бы завоевать золото, как и многие другие спортсмены. Я приехал на турнир в статусе фаворита и всё ещё имею возможность взять золото. Ощущаю серьёзное давление, но я по-прежнему в борьбе», — приводит слова Кильде VG.



Напомним, чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.

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