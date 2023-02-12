«Не могу жаловаться». Кильде — о двух серебряных медалях на ЧМ по горнолыжному спорту
Поделиться
Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде прокомментировал второе место в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция). Победителем гонки стал швейцарский спортсмен Марко Одерматт.
«Всё очень хорошо, не могу жаловаться. Это первый чемпионат мира, на котором я выигрываю медали. У меня два серебра — это больше, чем я ожидал. Конечно, хотел бы завоевать золото, как и многие другие спортсмены. Я приехал на турнир в статусе фаворита и всё ещё имею возможность взять золото. Ощущаю серьёзное давление, но я по-прежнему в борьбе», — приводит слова Кильде VG.
Напомним, чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.
Новость по темеШвейцарец Марко Одерматт стал чемпионом мира в скоростном спуске
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
15:21
-
14:59
- 11 февраля 2023
-
21:57
-
15:38
-
13:41
-
13:11
-
11:53
-
11:00
- 10 февраля 2023
-
15:07
-
13:52
-
13:46
-
00:15
- 9 февраля 2023
-
22:45
-
22:28
-
21:19
-
16:17
-
12:37
-
11:49
-
00:56
-
00:15
- 8 февраля 2023
-
23:04
-
18:35
-
17:48
-
16:49
-
12:56
-
12:48
-
11:08
-
10:15
-
09:45
- 7 февраля 2023
-
19:36
-
16:47
-
12:26
-
11:58
-
00:10
- 6 февраля 2023
-
23:23
Партнерский контент