Елена Вяльбе резко ответила на выпад норвежских СМИ в сторону российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на выпад норвежских СМИ о том, что некоторые российские лыжники не были ни разу протестированы РУСАДА в 2022 году.
«К сожалению, меня уже даже не удивляют все эти статьи норвежских СМИ. Если они руководствуются опубликованной статистикой РУСАДА за 2022 год, то оба спортсмена в ней присутствуют. Но отмечу особо: все наши топовые лыжники находятся не в национальном пуле РУСАДА, а в международном пуле FIS.
И именно по программе FIS, а не РУСАДА, к нашим спортсменам приезжают и отбирают те же внесоревновательные пробы в соответствии с антидопинговыми правилами. И статистика по пробам, отобранным по запросу FIS, не отражается в статистике РУСАДА», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
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