Российская лыжница Анна Грухвина рассказала, почему в детстве ушла из хоккея

Победительница летнего чемпионата мира и призёр молодёжного чемпионата мира 23-летняя Анна Грухвина рассказала, что пришла в лыжные гонки из хоккея, который стал первым видом спорта в её карьере.
«У меня родной и двоюродный братья занимались хоккеем, а так как я проводила с ними много времени, захотела тоже попробовать. Я начала заниматься, когда ещё ходила в садик. В нашей группе были одни мальчишки, а я — единственная девчонка. Хоккей дал мне многое в плане нагрузок, развития, координации. Сейчас, когда встаю на коньки, сразу вспоминаю то, что мне тогда дали.
Мне всё нравилось, но потом родители решили, что это не женское дело, и в первом классе я попала в лыжные гонки. Спокойно ли согласилась на переход? Мне в том возрасте было всё равно. Я росла активным ребёнком, мне всё нравилось. Я могла поиграть в футбол с ребятами, побегать, покататься на роликах. Родители тогда просто направили меня по нужному пути. Помню, меня привели на первую тренировку осенью. Лыж ещё не было. Нам нужно было пробежать шесть кругов, что я успешно сделала. Мы вообще не сразу начали заниматься серьёзно. До второго класса школы тренировки были два раза в неделю. Уже потом были и лыжи, и первый сбор», — приводит слова Грухвиной Sport24.
- 21 февраля 2023
-
10:08
-
00:53
-
00:15
- 20 февраля 2023
-
23:21
-
22:06
-
21:06
-
20:59
-
19:36
-
15:28
-
13:03
-
09:28
-
01:02
- 19 февраля 2023
-
23:04
-
22:47
-
20:20
-
20:13
-
19:30
-
17:28
-
12:26
-
12:07
-
11:56
-
11:13
-
10:46
- 18 февраля 2023
-
23:09
-
15:12
-
14:46
-
10:00
-
05:38
- 17 февраля 2023
-
22:47
-
18:30
-
15:27
-
14:38
-
14:30
-
14:05
-
13:42