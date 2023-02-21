Российская лыжница Анна Грухвина рассказала, почему в детстве ушла из хоккея

Победительница летнего чемпионата мира и призёр молодёжного чемпионата мира 23-летняя Анна Грухвина рассказала, что пришла в лыжные гонки из хоккея, который стал первым видом спорта в её карьере.

«У меня родной и двоюродный братья занимались хоккеем, а так как я проводила с ними много времени, захотела тоже попробовать. Я начала заниматься, когда ещё ходила в садик. В нашей группе были одни мальчишки, а я — единственная девчонка. Хоккей дал мне многое в плане нагрузок, развития, координации. Сейчас, когда встаю на коньки, сразу вспоминаю то, что мне тогда дали.

Мне всё нравилось, но потом родители решили, что это не женское дело, и в первом классе я попала в лыжные гонки. Спокойно ли согласилась на переход? Мне в том возрасте было всё равно. Я росла активным ребёнком, мне всё нравилось. Я могла поиграть в футбол с ребятами, побегать, покататься на роликах. Родители тогда просто направили меня по нужному пути. Помню, меня привели на первую тренировку осенью. Лыж ещё не было. Нам нужно было пробежать шесть кругов, что я успешно сделала. Мы вообще не сразу начали заниматься серьёзно. До второго класса школы тренировки были два раза в неделю. Уже потом были и лыжи, и первый сбор», — приводит слова Грухвиной Sport24.