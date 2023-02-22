Призёр Олимпиады лыжница Кулешова рассказала о возвращении в спорт после рождения ребёнка

Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова рассказала, как вернулась в лыжные гонки после рождения ребёнка.

«Если честно, я никаких глобальных планов на сезон не строила. Для меня это первый полноценный сезон после рождения ребёнка. Конечно, хотелось выступать достойно, ведь всё лето ты тренируешься, а зимой, соответственно, ждёшь результатов. Насколько эти результаты окажутся достойными, станет ясно после «Чемпионских высот» и чемпионата России. Вся подготовка была направлена на то, чтобы хорошее состояние было именно на этих двух стартах. Все гонки, прошедшие в сезоне до этого, были вписаны в план подготовки к главным стартам. Всё лучшая форма приходит через старты.

Я, как и любой адекватный спортсмен, хотела бы забежать на призовые места. Конечно, хочется добиться этого и в Малиновке, и в Тюмени. Всё остальное, как говорил Маркус Крамер, «so-so». Будем смотреть по самочувствию», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное интервью с Анастасией Кулешовой на «Чемпионате».