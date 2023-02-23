Бородавко: возвращение Ступак радует, она набрала приличную форму

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возвращении к соревнованиям после травмы олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Юлии Ступак, занявшей сегодня второе место в финале спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты».

«Радует возвращение Юлии Ступак. Она набрала приличную форму, даже смогла навязать какую-то борьбу Наталье Непряевой. Уже приятно, что она постепенно возвращается в те кондиции, в которых все привыкли её видеть. То, что Наташа сегодня выиграет, было понятно. Уже по квалификации было ясно, что она никому не оставит никаких шансов.

Горный сбор в Италии? Мы видим, что она восстанавливает форму, как я сказал. Так что сбор пошёл Юле на пользу. Планируется, что здесь она пробежит ещё тим-спринт и классическую эстафету. Что касается остальных гонок – будем смотреть по состоянию», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.