Кулешова после бронзы в скиатлоне заявила, что не считает уровень Непряевой недосягаемым

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) прокомментировала завоевание бронзы на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты».
«Конечно, я как профессиональный спортсмен всегда хочу побеждать. Но я реально оцениваю свои силы, поэтому сейчас рада и такому результату. Основная цель была – попасть в топ-3. Так что я довольна своим результатом. Это моя первая гонка на «Чемпионских высотах», так что хотелось проверить своё самочувствие и состояние и, может быть, получить какую-то мотивацию на следующие гонки.
Недосягаема ли Наталья Непряева? На протяжении почти всей дистанции мы шли вместе, в группе, так что, конечно, досягаема. Мы не роботы, а люди. У всех бывает разное самочувствие, так что всё реально.
У нас в России сейчас очень достойный уровень, и нет большого разрыва с лидерами. Если бы мы сейчас были на соревнованиях мирового уровня, то были бы другие отрывы, потому что ты всё равно подстраиваешься под соперников», — передаёт слова Кулешовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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