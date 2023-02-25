Легков: когда Устюгов на трассе, гонки гораздо интереснее

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил выступления лыжников на «Чемпионских высотах».
«По ребятам никаких вопросов нет к Александру Большунову и Александру Терентьеву, они выступают на своём высоком уровне. В какой-то степени удивил Сергей Устюгов, но как мы все знаем, он себя в спортивные монахи записал, полтора месяца один тренировался. Этого хватает, чтобы показывать хороший результат. Две гонки он выдержал, посмотрим, как дальше будет. Когда Устюгов на трассе, гонки гораздо интереснее.
Пообщался с Алексеем Червоткиным, сказал ему, что он нормально отбежал и спринт, и скиатлон, а он мне – да чё нормального? Лёша собой недоволен. Денис Спицов долго болел, вот только-только начал тренироваться. По идее, он сейчас через гонки может подвестись к большой эстафете, к коньковой разделке и пробежать их неплохо. У спортсмена такого уровня многое зависит от настроя», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 25 февраля 2023
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