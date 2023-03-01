Малиновка примет летний и зимний чемпионаты России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что летний чемпионат России – 2023 в сентябре и зимний чемпионат России — 2024 пройдут в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. Об этом она сообщила на пресс-конференции, которая проходит в Малиновке на соревнованиях «Чемпионские высоты».

Зимний чемпионат России по лыжным гонкам уже проводился в центре лыжного спорта «Малиновка» в 2015 и 2019 годах. Летний чемпионат пройдёт в центре впервые.

Напомним, летний чемпионат России — 2022 по лыжным гонкам проходил с 16 по 19 сентября прошлого года в Тюмени. Зимний турнир 2023 года состоится с 18 по 26 марта в Тюменской области. В соревнованиях наряду с лыжниками участие примут биатлонисты.