Елена Вяльбе: у нас никакой информации о возвращении России в мировые лыжи нет

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не имеет информации о сроках возвращения российских лыжников на международные соревнования.
Российские лыжники были отстранены от участия в международных стартах год назад, вскоре после начала спецоперации на Украине. Но в прошлом месяце в Международном олимпийском комитете (МОК) начали вырабатывать критерии, по которым федерации смогут допускать россиян на соревнования.
«У нас никакой информации о возвращении России в мировые лыжи нет, в том числе лично у меня. Глава FIS единолично не может принять такое решение, принимать такое решение будет Совет FIS. Когда они будут это делать — весной, летом, следующей осенью, — если честно, понятия не имею. Пока что это всё вилами на воде писано», — сказала Вяльбе в прямом эфире на YouTube-канале «На лыжи».
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